Inter, campione d’inverno? Contro l’Udinese si puÃ² ma dipenderÃ  dal Milan

Inter, campione d’inverno? Contro l’Udinese si può ma dipenderà dal Milan

L’Inter sabato sfiderà l’Udinese alle 18:00 allo stadio Friuli in vista della diciannovesima giornata di Serie A, cioè l’ultima per quanto riguarda il girone di andata. Ancora una possibilità per essere campione d’inverno.

CAMPIONE D’INVERNO – L’Inter ha ancora una possibilità per essere campione d’inverno e dunque scavalcare il Milan proprio per l’ultima giornata del girone di andata. I rossoneri in questo momento si trovano a soli tre punti di distanza dalla squadra allenata da Antonio Conte e sabato se la vedranno contro l’Atalanta. Nel girone di andata chiaramente non conta ancora lo scontro diretto bensì la differenza reti generale e al momento i nerazzurri sono avanti (+22) rispetto i rossoneri (+20). Al Milan dunque basterà anche un pareggio indipendentemente dal risultato dell’Inter, che intanto se la vedrà in trasferta contro l’Udinese e sarà chiamata a vincere sperando in una sconfitta della squadra attualmente capolista.