Gomez, Inter ancora possibile? L’Atalanta può aprire al prestito – SM

Photo 203721000

Gomez resta un nome spendibile per l’Inter, anche in questo mercato di gennaio. Il giornalista Mediaset Claudio Raimondi, nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1, segnala come l’Atalanta dovrebbe aprire a un prestito per far sì che la trattativa possa avere un’accelerata.

SI SBLOCCA? – Da un mese, di fatto, Alejandro Gomez è un ex giocatore dell’Atalanta: non è più nemmeno convocato. Ma, come avverte Claudio Raimondi, qualcosa potrebbe sbloccarsi: «Io penso che l’Inter, che al momento continua a dire che non fa mercato, se riesce nelle ultime ore a liberarsi del pesante ingaggio di Christian Eriksen potrebbe essere la sorpresa. A patto che l’Atalanta apra a un prestito, perché per ora è no».