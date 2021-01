Spolli: Â«Lautaro Martinez come Gomez, il sudamericano deve adattarsiÂ»

Spolli: «Lautaro Martinez come Gomez, il sudamericano deve adattarsi»

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez aveva bisogno del tempo per adattarsi e imporsi da titolare. Oggi è un grande giocatore, ancor di più il papu Gomez in cerca di una squadra, ne ha parlato Nicolas Spolli intervistato da “TuttoMercatoWeb”

ADATTAMENTO – Lautaro Martinez ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e in particolare a quello dell’Inter. Rodrigo De Paul e il “papu” Gomez – oggi in cerca di una nuova squadra – sono due esempi. Ne parla Nicolas Spolli, ex giocatore del Catania: «De Paul e Gomez esempi da seguire? quando è arrivato a Catania ha fatto bene. Poi dopo l’Ucraina è tornato e si è imposto fino a diventare un top player. Il giocatore sudamericano quando arriva ha bisogno di adattarsi. E una volte che si adatta, quello forte, difficilmente fa fatica. Proprio come Lautaro Martinez, che i primi mesi ha fatto fatica, non capiva la lingua. Però quando gli hanno dato la maglia da titolare si è imposto. Il giocatore sudamericano ha un temperamento diverso».