Inter-Cagliari (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Inter-Cagliari è in programma oggi a partire dalle ore 12.30. Partita valida per la trentesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. L’undicesima del girone di ritorno. La vittoria del Milan aggiunge pressione per ripristinare le distanze in vetta. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Previsti almeno tre assenti. Agli infortunati Kolarov e Perisic stavolta si aggiunge il grande ex Barella, squalificato per una giornata.

MODULO – Possibili modifiche nel 3-5-2 dell’Inter di Conte, che ritrova il suo asse de Vrij-Brozovic. Lo stravolgimento nei reparti avanzati riguarda la tipologia di alcuni interpreti.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Tutto confermato dietro. Il capitano Handanovic in porta. Linea a tre con de Vrij in mezzo, Skriniar sul centro-destra e Bastoni di ritorno sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Almeno due ballottaggi in mezzo. Darmian verso una maglia da titolare, più a destra al posto di Hakimi che a sinistra, dove agirà Young. Davanti alla difesa torna Brozovic, che avrà ai suoi lati Eriksen e il sostituto di Barella (più Sensi che Gagliardini, Vecino o Vidal).

ATTACCO – Possibile staffetta in avanti. Con il titolarissimo Lukaku può tornare Sanchez, anche se Lautaro Martinez sembra avere ancora un minimo di vantaggio per giocare dal 1′.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Cagliari in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Eriksen, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio; Hakimi, Gagliardini, Vecino, Vidal; Sanchez, Pinamonti.

