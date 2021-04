Inter-Cagliari, a San Siro e in particolare nello spogliatoio nerazzurro è tutto pronto per la partita che avrà inizio alle 12:30.

TUTTO PRONTO – Inter-Cagliari, manca poco più di un’ora e mezza all’inizio della partita. Tutto pronto a San Siro e in particolare nello spogliatoio nerazzurro. La squadra allenata da Antonio Conte, come ormai noto da qualche giorno, scenderà in campo con la prima maglia. Di seguito il video dello spogliatoio nerazzurro pubblicato dal canale ufficiale del club.