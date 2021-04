Inter-Cagliari, Semplici verso la conferma del modulo: un ballottaggio

Inter-Cagliari andrà in scena oggi a ora di pranzo, Leonardo Semplici verso la conferma del modulo. Un solo ballottaggio in difesa.

LE ULTIME – Inter-Cagliari, Antonio Conte vuole continuare la striscia vincente e rispondere alla vittoria del Milan ieri, contro il Parma. Leonardo Semplici dal canto suo è chiamato a dare un segnale alla classifica, dopo la sconfitta maturata in casa contro il Verona. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile cambio modulo, ma il tecnico dovrebbe confermare ancora una volta il suo 3-5-2 con Nandez nel ruolo di esterno destro, recuperato dopo la botta ricevuta proprio contro il Verona. In porta ci sarà il ventiquattrenne Guglielmo Vicario – al debutto in Serie A -, sostituto di Cragno. In difesa Klavan, Godin e Rugani. Unico ballottaggio, al momento, riguarda solo la difesa: tra Klavan e Walukiewicz. Centrocampo fisico formato da Nainggolan, Marin e Duncan, con Lykogiannis nella fascia sinistra. In attacco confermato Leonardo Pavoletti, che farà coppia con l’insostituibile Joao Pedro.