Inter-Cagliari (Serie A): le probabili formazioni della 30ª giornata

SERIE A – 30ª giornata

Domenica 11/04/2021 ore 12:30 Le probabili formazioni di Inter-Cagliari in Serie A

INTER CAGLIARI (3-5-2) (3-5-2) 1 HANDANOVIC (C) VICARIO 31 37 SKRINIAR WALUKIEWICZ 40 6 DE VRIJ GODIN 2 95 A. BASTONI RUGANI 24 2 HAKIMI NANDEZ 18 5 GAGLIARDINI MARIN 8 77 BROZOVIC DUNCAN 32 24 ERIKSEN NAINGGOLAN 4 15 YOUNG LYKOGIANNIS 22 9 R. LUKAKU (C) JOAO PEDRO 10 10 LAUTARO MARTINEZ PAVOLETTI 30 Allenatore A. CONTE L. SEMPLICI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-CAGLIARI

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) ARESTI 1 97 A. RADU (GK) (GK) CIOCCI 34 7 A. SANCHEZ TRIPALDELLI 3 8 VECINO G. SIMEONE 9 12 SENSI KLAVAN 15 13 A. RANOCCHIA CALABRESI 16 22 VIDAL ASAMOAH 19 33 D’AMBROSIO PEREIRO 20 36 DARMIAN ZAPPA 25 99 PINAMONTI CERRI 27 CARBONI 44 INDISPONIBILI

11 KOLAROV (infortunato)

14 PERISIC (infortunato) 6 ROG (infortunato)

14 DEIOLA (infortunato)

17 TRAMONI (infortunato)

23 CEPPITELLI (infortunato)

28 CRAGNO (Coronavirus)

33 SOTTIL (infortunato) SQUALIFICATI 23 BARELLA – DIFFIDATI YOUNG e LUKAKU – ULTIME NOTIZIE

Conte deve scegliere chi prenderà il posto di Barella, maglia per cui Sensi prende nuovamente quota, più di Vidal. Fuori Gagliardini? Darmian e Sanchez puntano a essere schierati dal 1′, ma Hakimi, Young e Lautaro Martinez partono in vantaggio. Dubbio in difesa per Semplici a completamento della linea a tre: salgono le quotazioni di Klavan al posto di Walukiewicz. Difficilmente l’ex Asamoah avrà una chance dal 1′ sulla fascia sinistra, più facile che a trovare spazio sia Zappa.