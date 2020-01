Inter-Cagliari, le scelte di Maran: Cragno in porta e modulo a specchio

Si avvicina Inter-Cagliari, in programma domani alle 12.30 a San Siro. “Sky Sport” analizza le possibili scelte di formazione di Rolando Maran: il tecnico dei rossoblù potrebbe optare per la difesa a 3, come nel match di andata, e dovrebbe schierare Cragno in porta al posto di Olsen

L’APPUNTAMENTO – Si avvicina l’appuntamento di San Siro con Inter-Cagliari. Il match è in programma domani alle 12.30 a San Siro e vedrà affrontarsi due squadre che si sono da poco incrociate in Coppa Italia: netta vittoria nerazzurra per 3-1 con la doppietta di Romelu Lukaku, intervallata dalla rete di Borja Valero. Vediamo le possibili scelte di formazione di Rolando Maran, alla ricerca di punti preziosi in un momento complicato della stagione.

LE SCELTE DI MARAN – Il tecnico dei sardi dovrebbe optare per un cambio di modulo. L’idea, infatti, sarebbe quella di schierare un 3-5-2 in modo da mettersi a specchio rispetto allo schieramento adottato da Antonio Conte. In porta è probabile che giochi dal primo minuto Cragno al posto di Olsen. Gli esterni del centrocampo a 5 dovrebbero essere Nandez e Luca Pellegrini, con la coppia formata da Joao Pedro e Simeone in attacco. Il Cagliari dovrà fare a meno di Pisanace squalificato e Rog, out per infortunio.