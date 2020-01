Inter ai dettagli per Eriksen e Giroud: cosa manca e tempistiche – Sky

Aggiornamento di mercato in casa Inter dagli studi di “Sky Sport”. Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, ha parlato delle trattative in chiusura per Christian Eriksen e Olivier Giroud: ecco le ultime

IL PUNTO – Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulle trattativa, ormai in via di definizione, per Christian Eriksen e Olivier Giroud: «Per Eriksen mancano alcuni dettagli, ma è fatta. C’è l’accordo con il giocatore e con il Tottenham, l’unica cosa che manca è il sostituito per gli Spurs. Ma l’Inter spera di fare arrivare il danese a Milano lunedì. Nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma per Giroud, Inter e Napoli avevano aperto il discorso per Llorente in prestito all’Inter ma l’infrotunio di Mertens l’ha bloccato. I nerazzurri sono tornati sul francese con l’accordo già trovato in passato».

Fonte: Sky Sport.