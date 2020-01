ESCLUSIVA – Suazo: “Inter-Cagliari, valori chiari! Scudetto, ora si vede…”

David Suazo, ex attaccante nerazzurro e rossoblù, ha parlato in esclusiva all’inviato di Inter-News.it Daniele Berardi in vista di Inter-Cagliari di domani

INTER-CAGLIARI – Mancano circa 24 ore alla sfida Inter-Cagliari, partita valida per il campionato di Serie A e in programma domani alle 12.30 a San Siro. Ebbene, alla vigilia di questa gara il doppio ex attaccante nerazzurro e rossoblù David Suazo ha così parlato ai microfono dell’inviato di Inter-News Daniele Berardi: «Che valore ha questa partita per Inter e Cagliari? I valori sono ben messi perché comunque dopo il pareggio a Lecce penso che l’Inter farà un po’ di tutto per fare questo risultato. Il Cagliari veniva già da sette incontri, nei quali non ha fatto risultato, ha fatto risultato a Brescia e sicuramente sarà una partita interessante tanto da parte del Cagliari così come per l’Inter».

LOTTA SCUDETTO – Mentre per la sfida scudetto e l’impatto di Antonio Conte sulla squadra nerazzurra, Suazo ha risposto: «Parla da sé, dopo tutto questo girone d’andata penso che (prima, ndr) molti erano perplessi su quello che poteva accadere. Adesso vediamo un’Inter che sta lottando a tu per tu (con la Juventus, ndr). L’Inter è una forte candidata. Ovviamente gli altri davanti viaggiano e sarà importante che l’Inter mantenga questo passo».

NAINGGOLAN – Infine l’opinione di Suazo su Nainggolan: «Se avrei tenuto Radja all’Inter? Io penso che Radja è abbastanza grande, si capisce. Queste sono le situazioni in cui bisogna trovarsi. Quando si cambia allenatore, possono succedere tante richieste, tante situazioni che penso che loro abbiano già capito come erano le cose. Per quale squadra tifo domani e come finisce la partita? Io penso che domani vedrò una bella partita e sarò contento di vedere una bella partita».