Inter-Cagliari, grosso dubbio per Maran. Nainggolan si prepara – US

Secondo quanto scrive il quotidiano “L’Unione Sarda”, per Inter-Cagliari un grande dubbio di Rolando Maran riguarda la porta. Ballottaggio infatti tra Alessio Cragno, tornato dopo il lungo infortunio, e Robin Olsen. Poche sorprese invece per quanto riguarda il resto della formazione, con Radja Nainggolan pronto a dare battaglia ai suoi ex compagni di squadra.

LE PROBABILI SCELTE – In vista di Inter-Cagliari, sfida in programma domani a San Siro alle ore 12.30, il dubbio più grande per Rolando Maran riguarda la scelta del portiere. Alessio Cragno, infatti, ha completato la seconda settimana di allenamento con il gruppo dopo il lungo stop per infortunio e potrebbe essere pronto a riprendersi il suo posto dai pali, andando a scalzare di fatto Robin Olsen dal ruolo di titolare. Linea difensiva a quattro con Klavan e Walukiewickz al centro, affiancati sulle fasce da Faragò e Pellegrini, favoriti su Cacciatore e Lykogiannis. A centrocampo mancherà Rog, squalificato, con il tecnico rossoblu pronto a schierare Nández, Cigarini e Ionita dietro al tridente composto dal grande ex di giornata Radja Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.