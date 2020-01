Corvino: “Eriksen può aumentare il livello tecnico dell’Inter. Per sfruttare…”

Corvino – ex Direttore Sportivo della Fiorentina -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa un brevissimo commento sull’ormai preannunciato arrivo del centrocampista danese Eriksen all’Inter

ACQUISTO PROMOSSO – Arriva un importante feedback di mercato in casa interista sulla finestra invernale. Esperto di talenti calcistici come pochi, Pantaleo Corvino dà il proprio parere positivo all’importante operazione nerazzurra finalizzata a Londra: «L’Inter aveva bisogno di nomi forti sul mercato. Questo per sfruttare l’onda positiva così da lottare fino alla fine con la Juventus. E lo sta facendo. Christian Eriksen è il giocatore che può aumentare il livello tecnico dell’Inter». Questo il pensiero del noto dirigente sulla rosa nerazzurra rinforzata dal talento del centrocampista danese del Tottenham a partire dal mese di gennaio. Ormai febbraio, a dire il vero.