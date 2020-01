Castellazzi sicuro: “Inter, Eriksen cambia gli equilibri”. E Capuano concorda

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, interpellato sull’argomento dà un parere positivo sull’arrivo di Eriksen alla corte nerazzurra. Capuano – giornalista di “Panorama” – è dello stesso avviso

COLPO DA 90 – Per il momento utilizza ancora il condizionale Luca Castellazzi, che quasi non ci crede: «Christian Eriksen sicuramente cambia gli equilibri perché è un giocatore di grande livello. Sarebbe il colpo del mercato invernale. L’Inter è quella più dinamica sul mercato al momento, nel percorso di crescita della squadra sarebbe un tassello importante nel progetto. Scudetto già quest’anno non lo so, ma l’Inter sta facendo intravedere una crescita continua per sfidare alla pari la Juventus». Il giornalista Giovanni Capuano si aggiunge al discorso: «Chiedi anche a me se Eriksen cambia gli equilibri? Sì, cambia gli equilibri».