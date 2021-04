Inter-Cagliari, Conte ancora senza Perisic? Il croato (e non solo) a parte

Inter-Cagliari è la sfida in programma domenica alle ore 12.30, valida per la trentesima giornata di Serie A. Mentre Semplici recupera Nandez (vedi articolo), Conte rischia di dover fare ancora a meno di Perisic e non solo.

SQUALIFICA – Inter-Cagliari è il lunch match della trentesima giornata di Serie A. Antonio Conte recupera Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, assenti con il Sassuolo perché squalificati, ma dovrà rimediare all’assenza per squalifica di Nicolò Barella. Potrebbe scoccare l’ora di Stefano Sensi o Matias Vecino (vedi articolo), anche se al momento il favorito per una maglia da titolare è Roberto Gagliardini. Arturo Vidal invece sta ancora recuperando dall’operazione al ginocchio: nelle ultime due era in panchina, ma non è entrato.

ASSENZE – Inter-Cagliari rischia di essere la terza partita senza Ivan Perisic: il croato, che al ritorno dalla sosta per le Nazionali ha accusato un affaticamento muscolare, anche oggi si è allenato a parte così come Aleksandar Kolarov, lui alle prese con una lombosciatalgia. Entrambi vanno verso il forfait.