Inter-Cagliari è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 12.30 (QUI le ultime). I nerazzurri hanno la chance di centrare l’undicesima vittoria consecutiva dopo i 3 punti preziosissimi conquistati contro il Sassuolo. Al termine del match con i neroverdi, Conte ha speso parole importanti per Sanchez (vedi articolo). Il cileno può davvero insidiare Lautaro Martinez?

INSIDIA COMPLICATA – Inter-Cagliari potrebbe davvero essere la partita di Alexis Sanchez? Innanzitutto chiariamo che in attacco c’è un inamovibile ed è ovviamente Romelu Lukaku. L’altra domanda che sorge spontanea è se davvero il cileno può in qualche modo impensierire Lautaro Martinez. Antonio Conte ha risposto al quesito al termine di Inter-Sassuolo. Il tecnico nerazzurro, pur spendendo parole di elogio e stima per Sanchez, ha chiarito che davanti a una coppia gol che continua a segnare e trascinare la squadra è difficile andare a modificare qualcosa. È vero che a rubare la scena è Lukaku, ma il lavoro enorme di Lautaro Martinez è qualcosa che lo rende indispensabile e necessario tanto quanto il belga. Per non parlare del feeling unico con il compagno. Onestamente Conte è da capire, Sanchez meriterebbe di più, non c’è alcun dubbio, ma di fronte a una coppia del genere chiunque alzerebbe le mani.