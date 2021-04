Nandez recupera per Inter-Cagliari: in tre ancora a parte

Nahitan Nandez ha recuperato e sarà regolarmente in campo in Inter-Cagliari di domenica. Altri tre giocatori ancora a parte per i rossoblu che si sono allenati questa mattina nel centro sportivo di Assemini.

Mancano due giorni a Inter-Cagliari, partita importantissima per i nerazzurri, che vogliono continuare la loro marcia in vetta alla classifica e per i sardi che vogliono coltivare le ultime speranze di salvezza. La società rossoblu ha comunicato sul suo sito ufficiale l’allenamento di questa mattina agli ordini del tecnico Leonardo Semplici con lavoro tecnico e tattico con focus su tecnica individuale e fase difensiva. La notizia è il recupero in gruppo di Nahitan Nandez che dovrebbe partire regolarmente per Milano. Ancora a parte invece Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Domani mattina una nuova seduta di allenamento, nel pomeriggio la conferenza stampa di Semplici e infine la partenza per Milano.

fonte: cagliaricalcio.com