Inter-Cagliari, con Barella out chance da sfruttare per Sensi e Vecino

Barella, squalificato, non sarà a disposizione di Conte per Inter-Cagliari. Il match di domenica, quindi, può diventare una chance importante per Sensi e Vecino, finiti per motivi diversi, ai margini della rosa nerazzurra

CHANCE – L’Inter, da qualche mese a questa parte, ha una rosa ed un’ossatura di base chiara: a partire dalla difesa, declinabile quasi come fosse un acronimo, SDB (Skriniar, de Vrij e Bastoni), fino ad arrivare al centrocampo dove Barella, Brozovic ed Eriksen si sono imposti come titolari. Il numero 23 azzurro, però, non sarà a disposizione di Conte per la sfida dell’Inter contro il Cagliari. Ecco che quindi arriva un’occasione importante per chi, nel corso della stagione, ha trovato meno spazio.

MOTIVI – Vecino e Sensi guardano alla sfida di domenica con particolare interesse: uno dei due, infatti, potrebbe partire dal 1′, vista l’assenza di Barella. Al momento il favorito per una maglia da titolare resta Gagliardini, uomo di fiducia di Conte che lo ha spesso impiegato dal 1′. Ma sia Vecino che Sensi potrebbero trovare minuti importanti nel corso del match. Sia l’uruguayano che il calciatore azzurro pagano una stagione sfortunata, ricca di infortuni. Adesso, però, sono a disposizione e faranno di tutto per ritagliarsi uno spazio importante in campo: la chance, contro il Cagliari, è di quelle importanti. Entrambi i calciatori sanno che molto del loro futuro in maglia nerazzurra passa da occasioni di questo tipo.