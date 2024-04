Inter-Cagliari, Bastoni recuperato. Formazione con 4 cambi – CdS

Ci sarà anche Bastoni in Inter-Cagliari questa sera alle ore 20.45. Il difensore ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori e figura tra i quattro cambi nella formazione ipotizzata dal Corriere dello Sport.

DI RIENTRO – Tutto OK per Alessandro Bastoni. Come raccontato più volte in questi giorni, il difensore è fra i convocati per Inter-Cagliari e da ieri è in ritiro con la squadra ad Appiano Gentile. Questo fa sì che stasera alle 20.45 cambino due terzi della difesa vista contro l’Udinese sei giorni fa. Ossia: con Bastoni ci sarà anche Yann Bisseck, al posto dello squalificato Benjamin Pavard. L’unico che rimane confermato da lunedì è Francesco Acerbi al centro, nonostante Stefan de Vrij abbia recuperato dall’infortunio accusato con l’Olanda durante la sosta per le nazionali.

LE ALTRE NOVITÀ – Due cambi per Inter-Cagliari sono in difesa, gli altri sono tra le fasce e l’attacco. Uno è obbligato, perché come noto anche Lautaro Martinez è squalificato. Fra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic c’è il cileno favorito per giocare assieme a Marcus Thuram, a secco dal 16 febbraio. Poi una scelta tecnica da parte di Simone Inzaghi, che farà un avvicendamento sulla fascia destra: Matteo Darmian anziché Denzel Dumfries. Il numero 36 peraltro ha già deciso un Inter-Cagliari ad aprile, tre anni fa con l’unico gol in una vittoria per 1-0. Gli altri sono gli stessi di Udine, a cominciare da Yann Sommer in porta. Sulla sinistra va Federico Dimarco, il terzetto di centrocampo è il solito formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Anche se quest’ultimo è diffidato e deve fare attenzione in vista del derby del prossimo 22 aprile.

INTER-CAGLIARI – LA PROBABILE FORMAZIONE

Queste le scelte di Inzaghi secondo il Corriere dello Sport: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.