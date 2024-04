Inter-Cagliari, da Inzaghi decisione in controtendenza alla vigilia – TS

L’Inter di Inzaghi stasera ha una partita fondamentale col Cagliari. Per questo motivo, scrive Tuttosport, il tecnico non ha voluto lasciare niente al caso e ha fatto una scelta diversa dal solito.



SOGNO – Mancano sempre meno curve per la vittoria dello scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi è alla penultima – si spera – finale. Con una vittoria a San Siro questa sera contro il Cagliari, l’Inter avrebbe diritto al primo match-point per lo scudetto proprio nella gara contro il Milan di lunedì prossimo. A questo si andrebbe ad aggiungere che i nerazzurri diventerebbero la prima squadra a raggiungere gli 85 punti in 32 partite. Per questo, il tecnico ha fatto una scelta in controtendenza rispetto al solito: squadra già in ritiro, da ieri.

LAVORO – Non solo record in vista di Inter-Cagliari, ma anche tanta concentrazione. Come scrive nell’edizione odierna Tuttosport, Inzaghi ha chiesto alla squadra massima concentrazione nonostante il largo margine di 14 punti sopra la seconda. Il tecnico dell’Inter ha voluto la squadra in ritiro ad Appiano Gentile, nonostante il fischio d’inizio sia fissato alle 20.45. Una scelta differente rispetto al solito da parte di Inzaghi, che non vuole lasciare nulla al caso. La stessa cosa era successa alla vigilia delle sfide contro Salernitana ed Empoli. Una precauzione suggerita anche dall’ottimo momento che il Cagliari sta vivendo nelle ultime giornate, prima di affrontare l’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino