Fourneau arbitro di Inter-Cagliari: due precedenti più uno mancato

Fourneau sarà l’arbitro di Inter-Cagliari, partita della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Cagliari sarà la terza partita per Francesco Fourneau come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è da dimenticare: una sconfitta per 0-2 contro il Sassuolo il 20 febbraio 2022, in una delle gare che complicarono la corsa verso il titolo poi sfumato. Ma lì ci fu un concorso di colpe, sul gol del vantaggio neroverde: il tutto per un intervento di Domenico Berardi su Hakan Calhanoglu a inizio azione giudicato regolare e non rivisto al VAR. Episodio molto al limite dove si poteva dare fallo senza grossi problemi.

IL BILANCIO – In attesa di Inter-Cagliari, con Fourneau arbitro una vittoria e una sconfitta. Il successo è del 31 agosto 2022, facile 3-0 alla Cremonese in un turno infrasettimanale. Partita più o meno senza storia. C’è poi un’altra circostanza nella quale Fourneau era stato designato: il 2-5 sul Benevento il 30 settembre 2020, recupero della prima giornata di Serie A. Partita poi diretta da Marco Piccinini, che lo aveva sostituito all’ultimo perché indisponibile.