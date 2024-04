Luis Alberto sfida la Lazio: più che l’Inter futuro con tante opzioni – CdS

Accostato spesso all’Inter, Luis Alberto ha rotto con la Lazio. Il centrocampista spagnolo spinge per l’addio anticipato, con il Qatar che resta sullo sfondo, scrive il Corriere dello Sport.

ADDIO – Nelle scorse ore in casa Lazio si è aperto l’ennesimo trauma di mercato. Luis Alberto si è sfogato contro la società, chiedendo di rescindere il contratto e di lasciarlo partire in estate. Come scritto dal Corriere dello Sport, sul centrocampista spagnolo c’è l’interesse di alcune squadre qatariote. Le stesse che avevano provato ad affondare il colpo già nella scorsa estate. Squadre come l‘Al Duhail che magari ci riproverà da luglio in poi. Quello che è certo è che Luis Alberto vuole andare via da Roma non reggendo più la causa biancoceleste.

OPZIONE INZAGHI? – Nelle scorse settimane è stato spesso accostato anche all’Inter. Adesso però, come riporta l’edizione odierna del quotidiano romano, le opzioni sembrano altre. Il suo entourage ha smentito ogni tipo di storia o presunta offerta sia dal Medioriente che dell’Europa, con il Siviglia che resta comunque molto interessato. L’impatto iniziale con Igor Tudor non è stato dei migliori, anche se il finale di stagione della Lazio potrebbe far cambiare idea a Luis Alberto.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone