Inter-Cagliari, anche per Ranieri due squalificati pesanti: la formazione

Inter-Cagliari stasera alle 20.45 vedrà un numero quasi record di squalificati in questa Serie A: ben quattro, due per parte. Anche Ranieri quindi, come Inzaghi, deve far fronte ai giocatori fermati dal Giudice Sportivo.

DOPPIO STOP – Nella partita che ha preceduto Inter-Cagliari, quella contro l’Atalanta, in casa rossoblù sono arrivate due ammonizioni pesanti. Quelle dei diffidati Alessandro Deiola e Nahitan Nandez, che stasera non ci saranno. Claudio Ranieri può rilanciare Matteo Prati, che dopo l’esordio con l’Udinese a settembre era stato una delle poche note liete nel girone d’andata ma in quello di ritorno più volte è andato in panchina. Con lui Antoine Makoumbou, un intoccabile, e Ibrahim Sulemana che a Pasquetta ha segnato una rete fondamentale nell’1-1 contro il Verona. L’alternativa è fare 4-2-3-1, con Makoumbou-Sulemana davanti alla difesa e Gaetano Oristanio (in prestito dall’Inter) o Nicolas Viola (gol partita con l’Atalanta) sulla linea dei trequartisti.

LA PREFERENZA – Nel Cagliari poi da definire chi sarà il centravanti contro l’Inter. Le parole di Ranieri in conferenza stampa venerdì fanno pensare che il prescelto non sarà Gianluca Lapadula, su cui ha fatto intuire che non sia al 100%. Con Leonardo Pavoletti e Andrea Petagna non convocati perché ancora infortunati, dovrebbe esserci Eldor Shomurodov che si è risvegliato nell’ultimo mese (domenica scorsa ha fatto assist). Dietro l’uzbeko, a prescindere che sia 4-3-2-1 o 4-2-3-1, Zito Luvumbo e Gianluca Gaetano. I rossoblù spesso hanno ribaltato la formazione da una partita all’altra, di cambi ce ne saranno anche oggi ma senza sorprese in difesa. Dove, davanti a Simone Scuffet, sono attesi Gabriele Zappa (ex Primavera Inter, al rientro) e Tommaso Augello terzini più Yerry Mina e Alberto Dossena centrali.

INTER-CAGLIARI – LA PROBABILE FORMAZIONE

Questi gli undici che dovrebbe schierare Ranieri: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano, Luvumbo; Shomurodov.