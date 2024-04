Inter-Cagliari, anche Ranieri fa la conta. Probabile formazione – CdS

Il Cagliari avrà cinque assenze, tra squalificati e infortunati, per l’impegno di domenica contro l’Inter. Il Corriere dello Sport dà la probabile formazione di Claudio Ranieri.

ASSENZE – In casa Cagliari si fa la conta, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di cinque giocatori. Deiola, Nandez, Mancosu, Petagna e Pavoletti non ci saranno per la partita contro l’Inter, è emergenza soprattutto in attacco. Nonostante questo il giocatore in prestito nerazzurro Oristanio partirà dalla panchina, così come Luvumbo Zito. Il velocista entrerà sicuramente a gara in corso per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter con i suoi scatti. Ecco la probabile formazione di Ranieri per Inter-Cagliari.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Shomurodov, Lapadula.