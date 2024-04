Inter-Cagliari, Inzaghi studia le mosse. Cambio a centrocampo – TS

In vista della sfida di domani contro il Cagliari, Simone Inzaghi sta preparando la sua Inter. Come scrive Tuttosport, in vista della gara contro i sardi, ci potrebbe essere qualche cambio.

DETTAGLI – A poco più di un giorno dalla delicata sfida contro il Cagliari a San Siro, Simone Inzaghi lavora per definire al meglio tutti i dettagli di questa Inter che si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto. Tra assenze certe e qualche stop fisico, il tecnico sta pensando al miglior undici da poter schierare contro i sardi. A centrocampo ci sarà senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco guiderà i nerazzurri e coadiuverà i suoi compagni di squadra. Con la diffida che incombe su Henrikh Mkhitaryan in vista del derby, Davide Frattesi spinge per giocare dal primo minuto e godersi al massimo questo finale di stagione. Sulla fascia invece, spazio a Matteo Darmian che prenderà il suo solito posto sulla destra.

LAVORO – In difesa invece, fuori Benjamin Pavard con Yann Bisseck candidato numero uno per sostituire il francese. In attacco, scrive Tuttosport, il nome di Alexis Sanchez è il candidato numero uno per far coppia con Marcus Thuram e sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. Più defilato il nome di Marko Arnautovic nelle gerarchie di Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – S.T.