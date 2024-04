Inter orfana di Lautaro Martinez. Numeri non incoraggianti – CdS

L’Inter giocherà senza Lautaro Martinez contro il Cagliari. Simone Inzaghi già sta pensando al suo sostituto, i risultati non sono stati incoraggianti secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport.

PUNTA DI DIAMANTE – Lautaro Martinez non segna dalla partita con l’Atalanta, ma è decisivo anche quando non prende la rete. L’esempio lampante è il tiro a giro contro l’Udinese che ha poi portato alla rete di Davide Frattesi al 95′. Senza l’argentino l’Inter perde tanto, anche troppo in vista del Cagliari. Al suo posto il favorito è Alexis Sanchez, che ha fatto proprio l’ultimo gol del reparto offensivo nerazzurro in crisi contro il Frosinone. La percentuale di vittorie si abbassa dall’86 al 67%, anche il numero delle reti: da 2.5 ad 1.3. Chiara quindi l’influenza esercitata dal Toro, che siederà in tribuna questa domenica a causa della squalifica. Preoccupa in più il rendimento di Marcus Thuram, che da solo ha sofferto in stagione nelle partite in cui mancava Lautaro Martinez.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia