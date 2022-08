Inter, buone notizie da Mkhitaryan e Brozovic! Un altro lavora a parte – CdS

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista del match contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico venerdì alle ore 20.45 e valevole per la terza giornata di Serie A (QUI le ultime). Intanto secondo il corrieredellosport.it, arrivano buone notizie da Mkhitaryan mentre un altro lavora a parte

BUONE NOTIZIE – L’Inter venerdì sarà impegnata all’Olimpico contro la Lazio in una delle sfide più attese della terza giornata di Serie A. Ad Appiano Gentile prosegue il lavoro di Simone Inzaghi che vuole evitare un altro KO contro la sua ex squadra come successo nella scorsa stagione. Il tecnico nerazzurro intanto sorride riguardo alle condizioni di Enrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha lavorato a parte e quindi contro i biancocelesti quasi certamente sarà assente, ma le condizioni migliorano e non sarà impossibile vederlo già per Inter-Cremonese di martedì 30 agosto. In ogni caso appare certa la sua presenza per il derby contro il Milan del 3 settembre.

UNO A PARTE – Anche Raoul Bellanova ha lavorato a parte per smaltire un problema alla caviglia che finora non gli ha permesso di entrare nelle rotazioni di Inzaghi ma quasi certamente sarà presente contro la Lazio. Migliora anche Marcelo Brozovic che finora è stato condizionato da un piccolo fastidio muscolare: il croato sta sempre meglio e non è assolutamente in dubbio la sua presenza dal 1′ all’Olimpico.

