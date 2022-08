Pinamonti: «Inter, poche occasioni ma non recrimino nulla! Un obiettivo»

Pinamonti ha dato inizio alla sua nuova avventura al Sassuolo lasciando definitivamente l’Inter dopo anni di prestiti e poche chance per farsi notare. L’attaccante neroverde, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della conferenza stampa di presentazione (vedi dichiarazioni), sottolinea di non aver alcun rimorso

IN CERCA DI CONFERME – Andrea Pinamonti ha detto definitamente addio all’Inter per accasarsi al Sassuolo. L’attaccante sottolinea di non avere alcun rimorso in relazione ai suoi anni in nerazzurro: «Ho sempre fatto il massimo, anche in allenamento. Non recrimino niente, le occasioni sono state poche e non si può fare niente. Ora sono qui e cerco di fare bene qui. L’anno scorso ho fatto bene quindi è importante confermarsi, penso che questa sia la piazza ideale. Senza troppe pressioni ma comunque con la consapevolezza di far parte di un club che da dieci anni fa la Serie A».

OBIETTIVI – Pinamonti prosegue svelando cosa lo ha colpito maggiormente: «Mister Dionisi mi ha chiamato appena è iniziata la trattativa tra Inter e Sassuolo e mi ha fatto piacere perché ha subito fatto capire di volermi, ha insistito tanto anche lui. Quindi lavorare insieme sapendo che lui mi voleva e io volevo stare qui penso sia un punto di partenza importante. Quest’anno possiamo divertirci, fare bene e migliorare rispetto a quanto fatto l’anno scorso. La Nazionale è un obiettivo, ogni giorno si lavora per quello quindi approfittando del cambio generazione penso che per noi giovani sia importante accelerare per farsi trovare pronti».