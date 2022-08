Lazio-Inter, Inzaghi non ha molti dubbi: scelte fatte anche a sinistra – SM

Lazio-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, valevole per la terza giornata di Serie A. Inzaghi riflette sull’undici titolare da schierare contro la sua ex squadra: secondo sportmediaset.it, sulla corsia sinistra le idee sono chiare

IDEE – Lazio-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, valevole per la terza giornata di campionato. Lo scontro tra biancocelesti e nerazzurri è uno dei primi scontri al vertice della stagione ed è dunque attesissimo. Mentre Maurizio Sarri è alle prese con qualche dubbio a centrocampo (vedi articolo), Simone Inzaghi secondo sportmediaset.it ha le idee molto chiare.

FOTOCOPIA – Nessuna rivoluzione rispetto all’undici anti-Spezia, compreso Federico Dimarco dal 1′ al posto di Robin Gosens. L’italiano infatti dovrebbe trovare conferma anche a Roma contro la Lazio così come Denzel Dumfries sulla destra. In porta come sempre Samir Handanovic e davanti a lui il confermatissimo trio Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni. A centrocampo Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco ovviamente Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.