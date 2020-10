Inter-Borussia Moenchengladbach: chi recupera, chi no. La situazione

Antonio Conte pensa già alla gara di mercoledì: Inter-Borussia Moenchengladbach. Da sciogliere i nodi relativi a Gagliardini, Radu, Young e Skriniar, ancora alle prese con il coronavirus. I dettagli e la situazione

SCENARI – Archiviata la delusione post derby, la squadra nerazzurra è già proiettata verso il prossimo impegno: Inter-Borussia Moenchengladbach, in programma mercoledì sera, ore 21, a San Siro. Antonio Conte può sorridere: saranno a disposizione sicuramente Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan. Il tampone di entrambi ha dato esito negativo nella giornata di ieri. Bastoni non è potuto scendere in campo nel derby per questione di ore, ma tornerà (probabilmente dal 1′) contro i tedeschi in Champions League.

DITA INCROCIATE – Sarà molto difficile, invece, vedere in campo Milan Skriniar nel match di mercoledì. L’ex Sampdoria, bloccato in Slovacchia, deve ancora negativizzarsi, così come Roberto Gagliardini. Oggi nuovo giro di tamponi anche per Ionut Radu ed Ashley Youg: l’esito dei test molecolari dirà con precisione su chi potrà contare Antonio Conte per l’esordio in Champions League.