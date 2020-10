Inter, anche Skriniar a disposizione per il derby? La situazione

Antonio Conte oggi scioglierà i tre dubbi principali in vista del derby di domani pomeriggio (ore 18). L’Inter conta parecchie defezioni causa COVID-19. Anche Milan Skriniar è risultato positivo al tampone nei giorni scorsi. Le nuove disposizioni sulla quarantena accorciata lasciano speranze per l’impiego di Bastoni nella stracittadina. Vale lo stesso anche per lo slovacco?

OUT – La risposta è ‘no’: Milan Skriniar non sarà a disposizione per il derby Inter-Milan di domani pomeriggio. L’ex difensore della Sampdoria è risultato positivo al Coronavirus nel ritiro della Slovacchia, che ha fatto a meno di lui nelle sfide di Nations League contro Scozia e Israele, oltre alla semifinale playoff di qualificazione agli Europei vinta ai rigori sull’Irlanda. Il classe ’95 è bloccato in Slovacchia per via delle norme che regolamentano il paese. Skriniar, infatti, non potrà tornare in Italia prima di martedì, e dovrà aspettare che il processo di negativizzazione si completi. Soltanto allora potrà rientrare a Milano e riprendere ad allenarsi con i compagni. Complicato quindi che Skriniar sia a disposizione anche per l’esordio in Champions League a San Siro, mercoledì sera, contro il Borussia Moenchengladbach. Tra i sicuri indisponibili per il derby figurano anche Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu ed Ashley Young.