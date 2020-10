Inter-Milan 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Romelu Lukaku Inter-Milan

Inter-Milan di ieri, purtroppo, è stata la prima sconfitta stagionale per i nerazzurri. Già piuttosto pesante il distacco in classifica dopo quattro giornate, -5, ma ci sono altri numeri brutti dalla partita di ieri che riguardano ancora una volta i gol subiti.

TRE – I derby consecutivi a segno per Romelu Lukaku. Il belga era andato in gol anche in entrambe le sfide fra Inter e Milan della scorsa stagione: i rossoneri diventano la prima squadra a cui ha segnato tre volte di fila in Serie A.

