Inter-Bologna: confermati Candreva e Young sulle fasce – Sky

Inter-Bologna, in campo al Giuseppe Meazza tra poche ore, vedrà i nerazzurri scendere in campo con il 3-4-1-2. Il punto di Andrea Paventi in collegamento dallo stadio meneghino per “Sky Sport”

FASCE CONFERMATE – L’Inter si presenterà col 3-4-1-2 con confermati i titolari di fascia: «Giocano sulle fasce quelli che l’anno prossimo potrebbero essere le seconde linee, Candreva e Young. Young lo diamo sempre in ballottaggio con Biraghi anche per le condizioni climatiche, farà caldissimo, ma bisogna valutare. L’Inter torna al 3-4-1-2 con Eriksen dal primo minuto».