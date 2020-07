Inter-Bologna: ultimi dubbi per Conte, attacco confermato – SM

Inter-Bologna, in campo al Giuseppe Meazza tra qualche ora, vedrà i nerazzurri in campo con una formazione molto vicina a quella tipo. Antonio Conte ha ancora qualche piccolo dubbio a centrocampo

Tra poche ore l’Inter scenderà in campo al Giuseppe Meazza contro il Bologna con l’obiettivo di vincere per dare continuità alle recenti partite positive e avvicinarsi al secondo posto della Lazio, crollata ieri contro il Milan. Secondo “Sport Mediaset XXL” Antonio Conte si affiderà a una formazione molto simile a quella “tipo”. In difesa in sostituzione dello squalificato Skriniar è favorito Godin. A centrocampo sicura la presenza di Gagliardini, al suo fianco un dubbio tra il rientrante Brozovic e l’acciaccato Barella. Confermata in attacco la presenza di Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.