Inter-Benfica vale tutto! La stagione (e non solo) passa da stasera

Inter-Benfica è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, alle 21 si riparte dallo 0-2 dell’andata al Meazza. Una partita decisiva, dove all’orizzonte si staglia l’avversario forse meno augurabile: il Milan.

SCENARIO DA DEFINIRE – Inter-Benfica può valere il ritorno fra le migliori quattro della Champions League a tredici anni dall’ultima volta. Un qualcosa di improponibile fino a quaranta giorni fa: arrivare in semifinale. Ma nemmeno il miglior sceneggiatore al mondo avrebbe potuto prevedere l’incrocio che esce da stasera. Passare il turno, partendo dallo 0-2 dell’andata che non è certo garanzia di qualificazione, vorrebbe dire ritrovare il Milan a vent’anni dall’altro euroderby in semifinale, e sarebbe un qualcosa di clamoroso. Non passare il turno sarebbe di contro un disastro di proporzioni terrificanti, che avrebbe ripercussioni immediate e a lungo termine. Perché, qualsiasi cosa succeda, c’è da pensare al fatto che oltre a onorare questa Champions League bisogna entrare nella prossima. In qualsiasi modo.

SVEGLIA NECESSARIA – L’Inter che stasera affronterà il Benfica ci arriva con una vittoria in un mese e mezzo: lo 0-2 dell’andata, una splendida prestazione. Questa squadra ha dimostrato problemi e carenze evidenti, la speranza è che trovi le giuste motivazioni (e la giusta concentrazione…) per completare l’opera. Simone Inzaghi sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione di Lisbona, che vorrebbe dire attacco con Edin Dzeko e Lautaro Martinez (imbarazzanti da oltre quaranta giorni, ma non che Joaquin Correa e Romelu Lukaku stiano facendo meglio…) più Marcelo Brozovic (reduce da screzio con André Onana) anziché Hakan Calhanoglu in mezzo. E anche nel Benfica Roger Schmidt farà probabilmente un solo cambio (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Benfica: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).