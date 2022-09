Inter, Bayern Monaco avversario peggiore ma possibile trampolino di lancio – SM

L’Inter affronta il Bayern Monaco nel momento peggiore visti i risultati e soprattutto i problemi difensivi. Simone Inzaghi, come sottolineato da Sportmediaset, li ha evidenziati tutti nell’analisi fatta con la squadra.

PRIMA IN EUROPA – Nell’analisi video mostrata da Simone Inzaghi alla squadra, sono emersi errori evidenti partendo – ovviamente – dai problemi difensivi: otto gol subiti in cinque partite non sono accettabili, anche perché sono arrivati quasi tutti per mancanza di attenzione o errori che l’Inter non può permettersi. Inzaghi si è preso pubblicamente tutte le responsabilità ma adesso deve cambiare la rotta cercando risposte già contro il Bayern Monaco. I tedeschi rappresentano oggi l’avversario peggiore da affrontare, soprattutto all’esordio in UEFA Champions League, ma una prestazione convincente potrebbe essere un trampolino di lancio per le partite che verranno.