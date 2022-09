Inter-Bayern Monaco, almeno un cambio nella formazione? I precedenti

Almeno un cambio da parte di Simone Inzaghi nella formazione dell’Inter che scenderà in campo mercoledì contro il Bayern Monaco? Il punto.

PARTITA – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, qualcosa dovrebbe cambiare nell’Inter per il match di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì sera a San Siro. Tuttavia in questo momento sarebbe prematuro parlarne, visto che oggi alla Pinetina non si sarebbero tenuta una prova tattica, ma solo un lavoro fisico. Presente questa mattina tutta la dirigenza: Marotta, Ausilio, Baccin e Zanetti, tutti vicini a Inzaghi e alla squadra.

CONCETTI – Il tecnico avrebbe parlato ai giocatori prima dell’allenamento. I concetti sarebbero gli errori individuali: il problema difensivo, il perché dopo aver subito un gol la squadra si spegne. Quindi adesso toccherà al gruppo squadra trovare una soluzione un modo per rialzarsi contro la compagine bavarese.

CAMBIAMENTI – Contro quest’ultima il giornalista immagina che ci possa essere un cambiamento in attacco. Dzeko potrebbe tornare titolare. Mkhitaryan, se non domani, nelle prossime partite dovrebbe avere una maglia da titolare. I tedeschi dovrebbero arrivare domani a Milano. Questi ultimi hanno vinto tre volte su tre a San Siro in Champions League. I nerazzurri hanno vinto a Monaco di Baviera più la finale a Madrid.

Fonte: Sky Sport