Inter-Barcellona, scelto il calciatore che parlerà con Xavi in conferenza stampa

Simone Inzaghi e Xavi oggi presenteranno in conferenza stampa Inter-Barcellona. Il club blaugrana ha svelato il nome del calciatore che sarà presente con il tecnico spagnolo (vedi convocati).

GIOCATORE CON XAVI – Alla vigilia di Inter-Barcellona oggi i due allenatori parleranno in conferenza stampa. Prima sarà il turno di Simone Inzaghi alle ore 14 presso il Suning Training Centre con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole del tecnico (vedi QUI). Poi come già noto, alle 18:15 prima dell’allenamento in Italia parlerà Xavi in conferenza stampa e con lui anche Marcos Alonso, come comunicato dal Barcellona.

Fonte: fcbarcelona.com