Bucciantini: «Inzaghi problema, ha una lettura della realtà non corretta!»

Inzaghi sia alla vigilia di Inter-Roma che nel post si è espresso in maniera perentoria e con una sua visione della realtà. Marco Bucciantini, a Sky Calcio Club, si scaglia contro il tecnico nerazzurro

REALTÀ DISTORTA − Bucciantini contro Inzaghi e la sua interpretazione del momento: «È una crisi insidiosa. Subisce troppi danni per quanto soffre. Il poco che subisce diventa troppo dannoso per questo dico che è molto insidiosa. Sono dei dormiveglia agonistici come nella punizione. L’allenatore in conferenza stampa ha detto che dove va lui si vince e si riducono le spese, mentre sabato dopo la gara dice che l’Inter ha fatto la miglior partita. Lui deve crescere. C’è una grossa differenza tra ciò che vede la gente e ciò che vede lui perché sembra che non abbia appieno la conoscenza del problema. Ha una lettura della realtà non corretta».