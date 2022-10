Inter-Barcellona, Xavi ne convoca 21: confermata altra assenza importante

Il Barcellona attraverso una nota sul sito ufficiale ha comunicato i ventuno convocati di Xavi in vista della sfida di UEFA Champions League contro l’Inter, confermando un’assenza importante.

I CONVOCATI – Xavi convoca ventuno giocatori per la trasferta di San Siro contro l’Inter. Confermata l’assenza di Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese era tornato dalla sosta per le nazionali con un problema muscolare ed evidentemente non è riuscito a recuperare in tempo. Questo si aggiunge alla lista dei tre infortunati in difesa: Bellerin, Koundé e Araujo.

INTER-BARCELLONA, I 21 CONVOCATI DI XAVI

Portieri: Ter Stegen, Arnau Tenas, Inaki Pena;

Difensori: Piqué, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergi Roberto, Eric Garcia;

Centrocampisti: Pedri, Kessie, Raphina, Gavi, M. Casadò, Pablo Torre;

Attaccanti: O. Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres.

Fonte: fcbarcelona.com