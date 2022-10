Sampdoria, dopo Giampaolo: oggi contatti con un ex Inter

Dopo l’esonero di Marco Giampaolo la Sampdoria sta cercando un nuovo allenatore. Nella giornata di oggi sarebbero previsti contatti con un ex Inter.

COLLOQUI – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, oltre Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto con il club, e Claudio Ranieri, la Sampdoria pensa ad altri nomi. Tra questi figurerebbe quello di Dejan Stankovic, Aurelio Andreazzoli e Daniele De Rossi. In particolare, quello la società blucerchiata dovrebbe sentire l’ex centrocampista dell’Inter nella giornata di oggi. Già la stagione scorsa la Samp contattò il serbo a seguito del l’esonero di D’Aversa. Allora però il tecnico guidava la Stella Rossa e la trattativa non si concretizzò. Ora invece l’allenatore è svincolato. I liguri dovrebbero avere colloqui anche con Andreazzoli e De Rossi. Una volta conclusi i colloqui, il CdA dovrebbe decidere quale allenatore prendere per la squadra genovese.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com