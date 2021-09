Inter-Atalanta senza cambi? Inzaghi oggi sicuro solo di 9/11 di formazione

Inzaghi pensa già alla prossima partita in calendario. Sabato è prevista la difficile Inter-Atalanta, che il tecnico nerazzurro vorrà affrontare con l’undici migliore. A meno di 72 ore dalla sfida tante certezze e due soli dubbi (pre-Champions)

UN BALLOTTAGGIO – Le assenze importanti di Fiorentina-Inter non troveranno spazio in Inter-Atalanta, perché poi c’è l’appuntamento in Champions League in casa dello Shakthar Donetsk da non fallire. In Serie A bisogna schierare la formazione migliore, che per Simone Inzaghi può essere la formazione-tipo vista a Firenze. Quella prima dei cambi. L’unico grande dubbio? Riproporre l’ottimo Denzel Dumfries titolare come contro il Bologna dopo la panchina contro la Fiorentina oppure insistere con Matteo Darmian, autore del prezioso 1-1 a Firenze. Questo ballottaggio condizionerà Inzaghi fino alla vigilia di Inter-Atalanta e anche oltre.

UN DUBBIO – Impossibile cambiare la difesa. Difficile modificare l’attacco e tre-quattro quinti di centrocampo, anche se l’impegno in Europa non va sottovalutato. Solo un eventuale forfait di Nicolò Barella – uscito malconcio dallo Stadio “Artemio Franchi” – potrebbe cambiare gli equilibri in mezzo al campo. Pertanto, contro l’Atalanta si ricandida dal 1′ Matias Vecino, oltre all’ex Roberto Gagliardini. Anche se Inzaghi spera di non dover rinunciare a Barella nemmeno nel weekend. E di sicuro lo vorrà al 100% a Kiev. Vedremo che tipo di aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Intanto 9/11 di formazione anti-Atalanta è fatta…