Spezia-Juventus da 0-1 a 2-1 a 2-3: Allegri si salva! Primo punto per la Salernitana

Allegri può tirare un sospiro di sollievo dopo aver temuto il peggio in Spezia-Juventus. Rimonta bianconera su rimonta bianconera, ma i tre punti vanno a Torino. E il primo punto in Serie A lo fa registrare anche la Salernitana, finalmente

2 SALERNITANA – VERONA 2 – A Salerno le cose si mettono subito male per i padroni di casa, sotto a causa della doppietta di Nikola Kalinic (tra il 7′ e il 29′). In pieno recupero (45+2′) Cedric Gondo rimette in corsa la Salernitana, che nella ripresa riacciuffa l’Hellas Verona grazie al gol di Mamaodu Coulibaly (76′). Primo punto stagionale in Serie A per la Salernitana di Fabrizio Castori, che resta ultima da sola ma non più a quota 0. Il Verona di Igor Tudor sale a 4 punti.

2 SPEZIA – JUVENTUS 3 – A La Spezia la Juventus sfiora il dramma sportivo ma si riprende in tempo. I bianconeri di Torino passano in vantaggio al 28′ con Moise Kean, ma vengono prontamente recuperati da Emmanuel Gyasi al 33′ e ribaltati da Janis Antiste al 49′. Lo Spezia si disunisce nel momento peggiore per la Juventus, che riesce a rimediare con Federico Chiesa al 66′ e Matthijs de Ligt al 72′. La squadra di Massimiliano Allegri trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A, salendo a quota 5 punti in classifica. Lo Spezia dell’ex nerazzurro Thiago Motta resta a 4. Tra poco in campo Cagliari-Empoli e Milan-Venezia (ore 20:45).