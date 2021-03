Inter-Atalanta, la probabile di Gasperini: ok de Roon, chance Miranchuk?

Gian Piero Gasperini Atalanta

La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida di lunedì sera, a San Siro. Per Inter-Atalanta, il tecnico degli orobici riavrà a disposizione Marten de Roon, dopo il turno di squalifica. Ecco il probabile undici di partenza

ONDA LUNGA – È già partito il conto alla rovescia per Inter-Atalanta, in programma lunedì sera a San Siro. Si affrontano due squadre in ottima forma. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno battuto il Crotone, nel turno infrasettimanale, e agganciato la Juventus al terzo posto in classifica. Praticamente tutti a disposizione per i bergamaschi, fatta eccezione per Hans Hateboer e Sutalo.

LA PROBABILE – Contro i pitagorici di Serse Cosmi, Gasperini ha avuto la possibilità di far ruotare i suoi interpreti. Per Inter-Atalanta, tornerà a disposizione, e dal 1′, Marten de Roon, dopo il turno di squalifica: l’olandese farà coppia con Remo Freuler in mezzo al campo. Tra i pali, tornerà Pierluigi Gollini. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Rafael Toloi, Romero e Palomino. Sulle fasce, Gosens è uscito acciaccato dalla gara di mercoledì sera, ma non dovrebbe essere in dubbio per l’Inter. A destra confermato Maehle. Sulla trequarti ci sarà ovviamente Josip Ilicic, assieme ad uno tra Pasalic e Pessina. Occhio alla sorpresa Miranchuk, che fece goal nella gara d’andata al Gewiss Stadium. Più indietro nelle gerarchie Ruslan Malinovskyi. Davanti, Duvan Zapata in netto vantaggio su Muriel.