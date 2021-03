Inter-Atalanta, Gasperini riprende allenamenti. Hateboer out, uno a parte

Gasperini Atalanta-Inter

Inter-Atalanta sarà l’ultima partita della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo il 5-1 sul Crotone (vedi articolo) la squadra di Gasperini ha usufruito di un giorno di riposo, ieri. Oggi ripresa degli allenamenti, con Hateboer e Sutalo fra i giocatori non a disposizione.

INTER-ATALANTA, -3 – “Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gian Piero Gasperini, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la gara della ventiseiesima giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma lunedì a Milano con l’Inter. La squadra si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro diversi in base al minutaggio nella partita col Crotone. A parte Bosko Sutalo, terapie e palestra per Hans Hateboer.

Domani, sabato 6 marzo, è in programma un allenamento nel pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

