Inter-Atalanta: le formazioni ufficiali! Inzaghi non cambia, Darmian confermato

Inter-Atalanta, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 18:00. Inzaghi insiste con il suo undici di fiducia: a destra c’è Darmian, Dumfries inizia dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi (C), 6 Palomino, 28 Demiral; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 15 de Roon, 8 Gosens; 32 Pessina; 91 D. Zapata, 18 Malinovskyi.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 3 Maehle, 7 Koopmeiners, 13 G. Pezzella, 19 Djimsiti, 59 A. Miranchuk, 66 Lovato, 72 Ilicic, 88 Pasalic, 99 Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini