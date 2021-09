Milan, vittoria nel finale contro lo Spezia. Segna un figlio d’arte

È da poco terminata Spezia-Milan, sfida delle 15 del sabato di Serie A. I rossoneri rischiano contro i liguri, ottenendo una vittoria per 1-2 nel finale. In gol anche il figlio d’arte, Daniel Maldini.

VITTORIA SOFFERTA – Gioca bene, ma sbaglia tanto lo Spezia di Thiago Motta, che va vicinissimo a ottenere un pareggio contro il Milan di Stefano Pioli. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, ma con diverse occasioni sprecate dai padroni di casa, a inizio ripresa sono i rossoneri a passare in vantaggio. Cross di Kalulu dalla destra, Daniel Maldini stacca di testa e anticipa tutti segnando così il suo primo gol in Serie A davanti agli occhi di papà Paolo. I liguri non demordono, resistono, attaccano e a dieci minuti dalla fine arriva il gol del pari: tiro di Verde dalla destra, Sandro Tonali devia in maniera decisiva e mette fuori causa Maignan: 1-1. La sfida sorride però agli ospiti, che a tre minuti dalla fine trovano la rete decisiva con Brahim Diaz, che brucia il portiere avversario da dentro l’area.