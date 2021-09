Bastoni: «Atalanta aggressiva come al solito, l’Inter stia attenta»

Bastoni sarà titolare alle ore 18 in Inter-Atalanta, il big match di oggi della sesta giornata di Serie A (vedi formazioni). Ecco le sue parole a Inter TV nell’immediato prepartita.

PRONTI ALLA GARA – Alessandro Bastoni presenta Inter-Atalanta: «È una gara dura, come tutte quelle che abbiamo affrontato in questi anni contro l’Atalanta. Sarà una gara complicata, loro saranno aggressivi come al solito e noi dobbiamo stare attenti. Fare gol? Me lo auguro. Ovviamente per me l’obiettivo principale è difendere e non prendere gol, ma se arrivasse anche da parte mia sarei soddisfatto. Siamo concentrati a giocare tante partite e mettere la testa su queste, pensiamo all’Atalanta».