Inter-Atalanta, Chiffi non sempre coerente e confusione finale: la moviola – CdS

Inter-Atalanta termina sul risultato di 1-0. Il Corriere dello Sport giudica più o meno positiva la prestazione dell’arbitro Chiffi, a detta loro aiutato più dai giocatori in campo.

LA MOVIOLA – La porta a casa Chiffi, più per merito dei giocatori in campo che per le scelte che ha fatto. scegliere di non fischiare falli evidenti è un errore, così come razionare i gialli davanti a falli chiari ed evidenti. Coerenza tecnico/disciplinare insufficiente: nei 10’ finali ne ha fatti 4 non adeguati a quanto visto fino a quel momento. Caso dubbio in area di rigore con il tiro di Lautaro Martinez e Toloi che intercetta con i piedi e pallone che schizza e finisce sul braccio destro largo. Toloi era completamente girato, ha tutti i crismi di un contatto fortuito, dunque non punibile. Voto finale 6 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna