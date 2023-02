Skriniar escluso in Coppa Italia. Inzaghi ora costretto a scegliere: lui o Darmian – CdS

Milan Skriniar non ha giocato la sfida di Coppa Italia vinta meritatamente dall’Inter contro l’Atalanta. Lo slovacco, d’altronde, non poteva essere sereno dopo aver trascorso l’ultimo giorno di mercato senza sapere se avrebbe giocato ancora a Milano o sarebbe andato a Parigi. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il tecnico italiano dovrà trovarsi nella condizione di dover scegliere tra lui e Matteo Darmian, decisivo ieri.

LA SCELTA – Da questo momento in poi, Simone Inzaghi dovrà scegliere come gestire la situazione legata a Milan Skriniar, rimasto fino al termine della stagione (ha già firmato con il PSG per la prossima). Milan sarà in grado di giocare al massimo fino a giugno per i nerazzurri oppure diventerà un peso da gestire? Tra quattro giorni ci sarà un altro delicatissimo derby e per Inzaghi non sarà facile fare una scelta, soprattutto considerando l’attuale rendimento di Matteo Darmian, che giochi sulla fascia oppure come centrale e ieri decisivo con un gol bellissimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Dalla Palma