Nota tattica di Inter-Atalanta: Darmian difensore goleador

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Atalanta parliamo della prestazione di Darmian, autore del gol decisivo.



IL PROTAGONISTA ASSOLUTO – Impossibile parlare di Inter-Atalanta senza citare Matteo Darmian. Basterebbe il gol decisivo. Ma nella partita del numero 36 c’è ben di più. Partito titolare come in tutte la gare di questo 2023, l’ex Milan si è adattato a giocare da terzo di difesa vista la perdurante assenza di Milan Skriniar. E ha fornito una prova di livello assoluto.

DIFENSORE, MA NON SOLO – Darmian, come detto, ha giocato da braccetto di destra della difesa. Questa è la sua heatmap da Inter-Atalanta, presa da Sofascore:

Il numero 36 non si è limitato a tenere la sua posizione. Anzi, è stato una delle chiavi dell’atteggiamento aggressivo dell’Inter. Ha saputo salire, sia per attaccare i portatori di palla che per aiutare lo sviluppo del gioco. Dando peso a entrambe le fasi. I suoi tocchi di palla sono 86, primo della squadra, con 72 passaggi realizzati al 92% e 5 lanci lunghi. In fase difensiva ha messo insieme 4 spazzate, 7 contrasti vinti su 10 tentati e un duello aereo vinto su due tentati. I mattoni che hanno dato solidità alla prova nerazzurra contro l’attacco più in forma della Serie A. Ma in più c’è quella zona gialla in area avversaria.

GOL DA SINISTRA – Darmian ha segnato il gol decisivo ieri sera in Inter-Atalanta. Seguendo lo scorrere di un’azione collettiva fatta di tecnica e intesa tra compagni l’ex Manchester United si è trovato in area sulla sinistra. Lui che partiva come difensore di destra. E avendo spazio tra i difensori Darmian non ha esitato. Tiro di sinistro incrociato. Gol. La sua ennesima giocata decisiva nell’esperienza all’Inter. La ciliegina su una prova da leader.